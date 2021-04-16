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البيت الآمن ينظم إفطارا جماعيا للمهاجرين الأفارقة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أقامت منظمة البيت الآمن للتنمية وشؤون المهاجرين في مدينة بني وليد، إفطارا جماعيا للمهاجرين الإفريقيين المقيمين بالبيت، والجالية الإفريقية في المدينة، وذلك بمشاركة عدة جهات خيرية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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