البيت الآمن ينظم إفطارا جماعيا للمهاجرين الأفارقة

أقامت منظمة البيت الآمن للتنمية وشؤون المهاجرين في مدينة بني وليد، إفطارا جماعيا للمهاجرين الإفريقيين المقيمين بالبيت، والجالية الإفريقية في المدينة، وذلك بمشاركة عدة جهات خيرية.

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