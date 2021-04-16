حسين خالد.. شاب يدرب أبناء مدينته على صيانة المبردات والمكيفات

يسعى الشاب حسين خالد لتدريب عدد من شباب مدينته في مجال صيانة المبردات والمكيفات، هذا العمل الذي تزداد مهامه خلال شهر رمضان ومع ارتفاع درجات الحرارة في مدينة سبها، المزيد عن حسين وعمله في رمضان.

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