وزير الصحة يتابع سير عمل إدارات ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية

عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي اجتماعاً داخل ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية ضم رئيس الديوان بالمنطقة الشرقية، إسماعيل العيضة وممثلين عن مكتب التفتيش والمتابعة ومكتب العلاقات ورئيس غرفة الطوارئ وعدة جهات تابعة للوزارة.

واطلع “الزناتي” خلال الاجتماع على سير العمل بديوان المنطقة الشرقية ومدى التزامهم بمتابعة العمل داخل المستشفيات والخدمات الصحية بالمناطق بشكل دوري وحث الوزير أعضاء الديوان على ضرورة تفعيل غرفة الطوارئ التي بدورها تربط كل مستشفيات المنطقة الشرقية.

ويأتي اللقاء ضمن الاجتماعات المتواصلة لوزير الصحة لمتابعة سير العمل وضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطن بالجودة المطلوبة، وفقاً لما أوردته المنصة الإعلامية للوزارة.

يذكر أن غرفة الطوارئ بديوان المنطقة الشرقية ستكون بدورها مرتبطة بغرفة الطوارئ المركزية بإدارة الطواري الصحية بوزارة الصحة في طرابلس، حيث أكد “الزناتي” على ضرورة الانتهاء من تفعيلها وربطها في أقرب وقت ممكن حتى تكون كل المستشفيات على مستوى ليبيا مرتبطة بغرفة الطوارئ وتكون على استعداد دائم.

وحث “الزناتي” أعضاء ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية على ضرورة تظافر الجهود لوصول اللقاح لكل مواطن، وضمان نجاح حملة التطعيمات، بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض وإدارة التطعيمات بالمركز وجهاز الامداد الطبي ومتابعة الحملة وضمان انسيابية التطعيم.

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