الحاجي: السراج خان مدينته طرابلس وجلب لها الموت والحرب والتهجير والدمار

زعم الناشط السياسي جمال الحاجي، أن ما قدمه “فائز السراج” رئيس المجلس الرئاسي السابق، من خدمة وتمكين لمجرم الحرب “حفتر”- المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، لم تقدمه الإمارات والسعودية ومصر مجتمعة لحفتر وعلى رأسهم فرنسا.

وأضاف الحاجي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن السراج خائن للأمانة خان مشروع الدولة المدنية التي انتفض الشعب من أجلها وقدم الشعب الليبي الغالي والنفيس”.

وتابع:” خان السراج مدينته طرابلس وجلب لها الموت والحرب والتهجير والدمار، وملفات جرائمه “مكومة” من فساد وجرائم حرب بمكتب المدعي العام العسكري والنائب العام وديوان المحاسبة، والجنايات الدولية بانتظاره.

واستطرد:” السراج يلقى في هذا الشهر الكريم أنت وبطانتك الفاسدة ومن أعانك على الشر دعاء الأرامل والأيتام والأمهات المكلومات، وقتلتم أبنائهم وأزواجهم بفزاعة “الإرهاب” وتبين أنها كذبة وكشف الله ما كان مستورا، اللهم انتقم منكم عاجل غير أجل”.