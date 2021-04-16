اللجنة المركزية تفتتح منظومة تسجيل الناخبين لعدد (37) بلدية

طرابلس 17 أبريل 2021 (وال)- أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، عن فتح منظومة تسجيل الناخبين، لعدد (37) بلدية.

وقالت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية – في بيان- إن البلديات هي: عين زاره، أبو سليم، جنزور، الخمس، مسلاتة، قصر بن غشير، سيدي السائح اسبيعة، الأصابع، صرمان، ظاهر الجبل، شحات، ترهونة، تازربو، بئر الأشهب، أم الرزم، القبة، البريقة، توكرة، مراده، درنة، هراوة، الأبرق ، خليج السدرة، يفرن، سرت، الشقيقة، الزنتان، القيقب، جردس العبيد، الأبيار، سلوق، قمينس، طبرق، المرج، ساحل الجبل، أمساعد.

وأشارت اللجنة إلى أن طريقة التسجيل ستتم من خلال إرسال رسالة نصية إلى الرقم (11711) تحتوي على الرقم الوطني # رقم المركز الانتخابي. (وال- طرابلس) س خ/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال