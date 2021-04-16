ماذا حدث في طريق جامعة طرابلس؟.. إطلاق نار بين مسلحين بسبب محتجز لدى الأمن القضائي

كشفت مصادر متطابقة في طرابلس، عن إغلاق طريق جامعة طرابلس المؤدية لجزيرة المدار وطريق سيمافور البطاطا المؤدية لجزيرة المدار بعد تبادل إطلاق نار بين مسلحين.

ولفت الصحفي محمد على، خلال تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الاشتباكات وقعت بين مسلحين تابعين لجهاز الأمن القضائي، ومسلحين تابعين لجهاز دعم الاستقرار.

وأكد أن عشرات المسلحين من الطرفين ينتشرون بالمنطقة المذكورة.

فيما كشفت مصادر أن الأمر يرجع إلى تطورات في قضية القبض على أحد حراسات «غنيوة»، المتهم عند النائب العام، في عدة قضايا منها القتل والسطو.

ولفتت إلى أن مجموعة تقود سيارة نوع – تيوتا 27 بيضاء – موديل 2016 تتبع «جهاز دعم الاستقرار»، الذي يشرف عليه «غنيوة»، قامت بالرماية على مقر إدارة عمليات الأمن القضائي، بطريق الطبي، ما استدعى عناصر الأمن القضائي للرد على الرماية وإصابة المجموعة داخل السيارة التي قامت بالرماية على المقر وملاحقتها إلي جزيرة المدار، وهو ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع مجموعة الإستقرار التي كانت تؤمن الطريق للسيارة المذكورة لحمايتها.

ولفتت مصادر إلى هذه التطورات تأتي عقب القبض على أحد حراس غنيوة، وهو المدعو «الكحلة»، والمطلوب لدى النائب العام بجرائم قتل وسطو وكونه شاهدا على عدة جرائم قام بها غنيوة شخصياَ.

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