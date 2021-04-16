الشاطر: في حكم السراج لم نشهد استقرارا والقنابل الموقوتة كثيرة

قال عبد الرحمن الشاطر، إنه أثناء حكم السراج كنا لا نسمع شيئا عن لقاءاته الخارجية إلا ما يتفضل به مكتبه الإعلامي، الغموض لم يمكننا من حقيقة ما يحاك إلى أن وقع ما وصفه بـ”العدوان على طرابلس” حينها وقعت الفأس في الرأس.

وأضاف الشاطر في تغريدة له:” قبل مغادرته أسس جهاز الاستقرار، ولم نشهد استقرارا، القنابل الموقوتة كثيرة”.

يشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أصدر قراراً في 19 مارس الماضى، لغي به جميع قرارات حكومة الوفاق والحكومة المؤقتة من تاريخ منحه الثقة في 10 مارس الجاري.

حمل القرار رقم 3 لسنة 2021، صيغة إلزام العمل به من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالفه، مطالباً الجهات المعنية بتنفيذه، مشيراً إلى أن قراراه يأتي وفق الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي، وقانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010، وما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة 10 مارس الجاري.