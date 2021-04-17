النهر الصناعي يعلن اجتياز حاجز مليون متر مكعب يومياً

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اجتياز قدرات الجهاز حاجز مليون متر مكعب يوميا وأوضح جهاز النهر أن اجتياز حاجز المليون متر مكعب جاء بفضل الجهود المبذولة من جميع العاملين بالمنظومات.
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قناة ليبيا
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