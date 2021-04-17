مبادرات إنسانية لمساعدة الأسر المحتاجة في مدن الجفرة

تشهد مناطق بلدية الجفرة حملات تكافل اجتماعي لتقديم المساعدات والتبرعات العينية والمالية للأسر المحتاجة لمساعدتها في ظل الظروف المعيشية الصعبة وانعدام الخدمات الحكومية ونقص السيولة المالية في المصارف وارتفاع الأسعار وإغلاق الطريق الساحلي نحو مناطق غرب ليبيا.

واستهلت الحملات بمبادرة مجموعة “أهل الخير” عبر برنامجها الإذاعي الذي يقدم خلال شهر رمضان من كل عام لجمع التبرعات والمساعدات لإفطار الصائمين، حيث خصصت هذا العام لطلبة الاقسام الداخلية بالكليات التابعة لجامعة الجفرة بتقديم وجبة افطار متكاملة لأكثر من 130 طالب بكلية الهندسة التقنية.

كما شملت حملات المساعدات مد يد العون للأسر المحتاجة من المواد الغذائية في سلة متكاملة تكفي لأكثر من أسبوعين إضافة إلى تقديم مبلغ مالي، حيث قدمت منظمة قارة عافية للأعمال الإنسانية سلة غذائية للأسر المحتاجة والأرامل والمطلقات والمتزوجات من غير الليبيين في مختلف مدن بلدية الجفرة، تشتمل على لحوم ومعلبات قدمها أحد رجال الأعمال من الخيرين من مدينة الخمس، على أن تعقبها خلال الايام القليلة القادمة سلة غذائية تضم جميع أنواع المواد الغذائية .

ومن جانبه وزع صندوق الزكاة ببلدية الجفرة الأسبوع الماضى مبالغ مالية على 204 أسرة وكميات كبيرة من التمور والحليب والملابس، وأعاد تسجيل الأسر المسجلة في الصندوق بالسابق مع إتاحة المجال لتسجيل الأسر التي تحتاج للمساعدة.

وبدوره قام فريق حملة “شوارعنا” للعمل التطوعي بالتعاون مع “بيت شباب هون” بتقديم وجبات إفطار صائم استهدفت العمالة الوافدة بالمدينة، اشتملت على وجبة افطار، ووجبات تقدمها الاسر الهونية كمساعدة وتضامن مع العمالة الوافدة خلال شهر رمضان الكريم عكس الدعم المادي والمعنوي من النساء لهذه الشريحة.