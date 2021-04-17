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عمل خيري لمفوضية كشاف الجبل الأخضر

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواصل مفوضية الجبل الأخضر والخيرين من مدينة البيضاء رعايتها لبرامج خدمية تساهم في تنمية المجتمع ومنها توزيع صكوك رمضانية تقدر بــ 143 بطاقة وقيمة الصك الواحد 300 دينار بحيث يشتري بها المستحق سلعة من  “سكاي مول”، وفقاً لما أوردته المفوضية على منصتها الإعلامية.

وأثنت المفوضية في هذا الصدد كل من ساهم معها في إنجاح هذا البرنامج من الخيرين من المدينة و “سكاي مول” والذي يستهدف  فئات ذوي الدخل المحدود من المجتمع وهو نشاط للعام الرابع على التوالي بقيادة القائد الكشفي “خالد الفزاني” .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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