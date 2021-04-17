عمل خيري لمفوضية كشاف الجبل الأخضر

تواصل مفوضية الجبل الأخضر والخيرين من مدينة البيضاء رعايتها لبرامج خدمية تساهم في تنمية المجتمع ومنها توزيع صكوك رمضانية تقدر بــ 143 بطاقة وقيمة الصك الواحد 300 دينار بحيث يشتري بها المستحق سلعة من “سكاي مول”، وفقاً لما أوردته المفوضية على منصتها الإعلامية.

وأثنت المفوضية في هذا الصدد كل من ساهم معها في إنجاح هذا البرنامج من الخيرين من المدينة و “سكاي مول” والذي يستهدف فئات ذوي الدخل المحدود من المجتمع وهو نشاط للعام الرابع على التوالي بقيادة القائد الكشفي “خالد الفزاني” .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية