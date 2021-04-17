“إحياء ليبيا” يعلن خوض النايض للانتخابات الرئاسية المقبلة

أصدر تكتل إحياء ليبيا بيانا بشأن إصدار قرارين ملزمين من مجلس الأمن داعمين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، وبشأن ترشّح رئيس وأعضاء تكتّل (إحياء ليبيا) فيها .

وقال التكتل في بيان له:” إلحاقاً بمذكّرتنا المرسلة إلى الأمم المتّحدة وعدّة عواصم بتاريخ 14 نوفمبر 2020، وما سبقها من مراسلات، نشكر مجلس الأمن الدولي على الاستجابة لما جاء فيها، وهي عينها مطالب الشعب الليبي (بحسب استطلاعات الرأي العديدة) بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة وبرلمانية في موعدها في 24 ديسمبر 2021. كما يدعم التّكتّل جميع بنود القرارين الأمميّين الملزمين المذكورين (قرار 2570 و قرار 2571 لسنة 2021) الَّذينِ صدرا البارحة”.

وأكد تكتّل (إحياء ليبيا) على ما جاء في مذكرته المذكورة أعلاه، على أنه “سيُطلق تكتّل (إحياء ليبيا) حملاته للانتخابات الرئاسيّة بمرشّحه الرئاسيّ عارف علي النايض، وكذلك للانتخابات البرلمانيّة، بمرشّحات ومرشّحين من شابّات وشباب ليبيا، الذين يشتركون في رؤيتنا الجامعة لليبيا (رؤية إحياء ليبيا).، متابعا، سنُباشر، في فتح فروع التّكتّل في أرجاء البلاد في أقرب وقت، لإقامة الدّورات التّدريبيّة والمناشط الشّبابيّة”، وذلك بعد عيد الفطر المبارك.

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