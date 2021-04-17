يحيى : فريق المراقبيين الدوليين سيباشر عمله بعد فتح الطريق الساحلي فوراً

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 اللواء مصطفى يحيى إن قرار مجلس الأمن بشأن مراقبيين دوليين مدنيين جاء بناء على أتفاق مع اللجنة “مجموعة العشرة”.

يحيى أوضح – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – اليوم السبت، أن مجموعة العشرة حريصه على السيادة الليبية، وأرسالهم سيكون بعدد محدود للمراقبة، ويكون عملهم تحت أشراف القيادة الليبية.

وأضاف أن فريق المراقبيين الدوليين سيباشر عمله بعد فتح الطريق الساحلي فوراً، مشيراً إلى أن سيتم تحديد أماكن أقامتهم وعملهم، واللجنة العسكرية ستوقف عمل المراقبيين الدوليين في حال حدث أي تجاوز أو تعدي على السيادة الليبية.