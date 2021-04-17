بالفيديو | أٔهالي سرت يستقبلون شهر رمضان بدون سيولة نقدية

أخبار ليبيا 24 – خاص

يعد نقص السيولة النقدية أزمة فاقمت الوضع المعيشي المتردي الذي يعشه أهالي مدينة سرت كغيرها من المدن الليبية ولا حل جذري يلوح في الأفق لينهي هذه الأزمة، الأمر الذي يواجهه سكان المدينة وليبيا عامة بالشكوى.

ويقول المواطن، عبدالله العماري، إن معظم الناس لم تنزل رواتبهم في المصارف، مشيرًا إلى أن مصرف الوحدة الرئيسي في المدينة يشهد ازدحاما كبيرًا، موضحا أن أغلب المواطنين يعيشون مأساة حقيقة كونهم في بداية شهر رمضان المبارك دون الحصول على مرتباتهم.

مع شهر رمضان المبارك تزداد حاجة الناس إلى السيولة النقدية مع ازدياد النفقات، الأمر الذي دعا مصارف المدينة إلى طمئنت سكانها لتوفر الحد الأدنى من السيولة المتاحة .

وفي هذا الصدد، يقول مدير مصرف شمال أفريقيا بسرت، جبريل أبودبوس، “نطمأن زبائننا بأن السيولة ستكون متوفرة خلال شهر رمضان”.

أبودبوس طالب الزبائن بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

وأوضح أن بطاقات الأغراض الشخصية كانت سببا في توفير السيولة النقدية رغم أن المصرف المركزي لم يرسل السيولة للمصرف، مشيرًا إلى أن سقف السحب في مصرف شمال أفريقيا سيكون ألفين دينار وفق تحديد الإدارة العامة.

ويبقى السؤال المطروح هل تستطيع حكومة الوحدة الوطنية الوفاء بالتزاماتها ؟! ولعل من أهمهما توفير السيولة النقدية بشكل دائم ومنتظم في المصارف والتي ستخفف الأعباء على سكان المدينة وليبيا عامة.