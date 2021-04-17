صحيفة أيرلندية: على لندن استخدام الفيتو في مجلس الأمن لمنع الإفراج الأصول الليبية المجمدة

ذكرت صحيفة “news litter” الأيرلندية، في تقرير لها، أنه مع تدفق الدخل من عائدات الضرائب على الأصول الليبية المجمدة والمحتفظ بها في لندن ، ليس لدى الحكومة أي عذر لمزيد من التأخير في بدء عملية التعويض.
وتابعت الصحيفة الأيرلندية، على لسان اللورد إمبي، وهو رئيس حزب أولستر الاتحادي، بإيرلندا، يجب استرداد أي أموال مستخدمة مسبقًا لإبرام صفقة نهائية مع ليبيا في وقت لاحق، ومن أجل التوصل إلى اتفاق يجب أن تكون لندن مستعدة لاستخدام حق النقض ” الفيتو ” في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومنع الإفراج عن الأصول المجمدة ما لم يتم التوصل إلى تسوية.
وقال اللورد امبي: يبدو لي ولأعضاء مجموعة الدعم البرلماني لضحايا الإرهاب في ليبيا، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون هو الوحيد القادر على كسر الجمود الحالي وتحقيق العدالة للضحايا.
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