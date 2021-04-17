صحيفة أيرلندية: على لندن استخدام الفيتو في مجلس الأمن لمنع الإفراج الأصول الليبية المجمدة

ذكرت صحيفة “news litter” الأيرلندية، في تقرير لها، أنه مع تدفق الدخل من عائدات الضرائب على الأصول الليبية المجمدة والمحتفظ بها في لندن ، ليس لدى الحكومة أي عذر لمزيد من التأخير في بدء عملية التعويض.

وتابعت الصحيفة الأيرلندية، على لسان اللورد إمبي، وهو رئيس حزب أولستر الاتحادي، بإيرلندا، يجب استرداد أي أموال مستخدمة مسبقًا لإبرام صفقة نهائية مع ليبيا في وقت لاحق، ومن أجل التوصل إلى اتفاق يجب أن تكون لندن مستعدة لاستخدام حق النقض ” الفيتو ” في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومنع الإفراج عن الأصول المجمدة ما لم يتم التوصل إلى تسوية.

وقال اللورد امبي: يبدو لي ولأعضاء مجموعة الدعم البرلماني لضحايا الإرهاب في ليبيا، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون هو الوحيد القادر على كسر الجمود الحالي وتحقيق العدالة للضحايا.