“رقابة طرابلس”: مخالفة 4 قصابين في ضاحية السراج

يواصل مركز الرقابة على الأغدية والأدوية سعيه في حصول المواطن على غداء صحي وآمن، حيث قامت لجنة اللحوم فرع طرابلس بمساهمة مركز الحرس البلدي، بجولة تفتيشية على محال اللحوم في “السراج” ورصدت مخالفات عدة في “4” محلات لبيع االلحوم-وفقاً لما أورده المركز على منصته الإعلامية.

سجل فريق التفتيش أولاً مخالفات على “جزار الشهد” ورصد أربع مخالفات، تمثلت في عرض اللحوم خارج المبردات في درجات حفظ غير مناسبة- استخدام إضاءة حمراء في ثلاجات العرض وهذا مخالف – يتم فك التجميد عن الدواجن المجمدة وتجهز كطلبيات فيما يعد مخالفة للاشتراطات الصحية – تم التنبيه على عدم تجهيز المفروم إلا بحظور الزبون.

وسجل الفريق مخالفات على “قصاب العربان” : النظافة العامة سيئة – لوحة التقطيع متهالكة وغير نظيفة – عرض اللحوم خارج المبردات في درجات حفظ غير مطابقة لحفظ اللحوم – وجود لحوم فاسدة بالمجمد عليها علامات فساد نتيجة الحفظ السيئ.

وتم رصد “3” مخالفات على “قصاب المحيط للحوم”، تمثلت في عدم وجود شهائد صحية للعاملين – الثلاجة الكبيرة غير نظيفة وتنبعث منها روائح كريهة – وجود وعاء حشوة مرقاز لونها غير طبيعي وبها رائحة فساد.

أما “قصاب الأمانة” فسجل: النظافة العامة سيئة – عدم وجود شهادة صحية للعامل بالمحل – اللحوم معروضة خارج المفردات بكثرة مع عدم وجود مبردات تسع هده الكمية من اللحوم – وجود لحوم فاسدة بالمجمد نتيجة العرض والتداول السيئ للحوم.

واتخذ فريق الجهاز جملة من الإجراءات القانونية: تم قفل محل المحيط بالشمع الأحمر، كما تم إتخاد الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة من قبل أعضاء جهاز الحرس البلدي لبقية المحلات.

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