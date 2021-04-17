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«اليعقوبي» لـ«الدبيبة»: حديثك في أمور السياسة كله «عبث»

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجمت السيدة اليعقوبي، عضو مجلس النواب عن غريان، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، داعية إياه عدم التحدث في أمور السياسية، وقضاء الفترة الانتقالية المتبقية له دون عبث، وفق تعبيرها.

وغردت “اليعقوبي” على حسابها بموقع تويتر، قائلةً: “بالله إللي يعرف الدبيبه وقريب منه معادش يخلوه يتكلم في السياسة ولا يطلع لا هني لا غادي راهو خليتها خل بتصريحاتك يا دبيبه، وكمل 252 يوم وكفى عبث” على حد قولها.

هجوم “اليعقوبي” على رئيس حكومة الوحدة الوطنية ليس الأول، إذ سبقه بأيام، هجوم أخر لوصفه “إيران” بالدولة الشقيقة، وتركيا بـ”الدولة الجارة”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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