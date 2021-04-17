سرقة سلال غذائية وأجهزة في مكتب صندوق الزكاة ببني وليد

تعرض مكتب صندوق الزكاة بني وليد للسطو والتخريب من قبل مجموعة مجهولة قامت بسرقة بعض السلال الغذائية والأجهزة التي كانت موجودة بالمكتب، فجر اليوم السبت.

وأكد مدير المكتب الإعلامي بالصندوق علي التائب لـ«بوابة الوسط» سرقة كمبيوتر منزلي وطابعة، و«بعض السلال الرمضانية التي تم تجهيزها ليتم توزيعها على الفقراء والمحتاجين».

وأشار إلى أن مبنى الصندوق تعرض في السابق للسطو والسرقة والتخريب، مطالبا المجلس البلدي بني وليد والجهات الرسمية بضرورة صيانة المبنى المتهالك وغير الصالح للعمل.

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