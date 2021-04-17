متحدث عسكري لوكالة نوفا الإيطالية: الوضع الأمني في طرابلس “متوتر”

نقلت “وكالة نوفا” الإيطالية عن متحدث عسكري ليبي من العاصمة طرابلس قوله أن رتلا مسلحا يتبع لجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب خرج من مقر بقاعدة معيتيقة بالعاصمة طرابلس في الساعات الأولى من يوم الجمعة.

وأشار المتحدث، في تصريح لـ “وكالة نوفا” الإيطالية إلى أن هذا الرتل خرج بعد أن قامت مجموعة مسلحة بالقبض على 7 أشخاص تابعين للأمن القضائي بما يخالف القوانين المتبعة.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني آخر بأن المجموعة التي ألقت القبض على أفراد الأمن القضائي هي جهاز دعم الاستقرار الذي أسسه فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق قبل رحيله.

وجاءت هذه العملية من قبل أفراد جهاز دعم الاستقرار بعد إلقاء الأمن القضائي القبض على أحد المقربين من رئيس جهاز دعم الاستقرار؛ لتوجيه عدد من التهم له.

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