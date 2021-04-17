طالب بالتقنية الطبية ضحية اشتباكات «جهاز غنيوة» مع الأمن القضائي في طرابلس

شهدت العاصمة طرابلس في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين اشتباكات مسلحة بين بمسلحين تابعين لجهاز الأمن القضائي، وآخرين تابعين ما يسمى جهاز دعم الاستقرار الذي يترأسه المليشياوي عبدالغني الككلي الشهير ب “غنيوة”

ذكرت مصادر أمنية في العاصمة طرابلس، أن هناك تبادلا لإطلاق نار شهدته الطريق الرابطة بين جامعة طرابلس وما يعرف بجزيرة المدار بمنطقة سيدي المصري بين مسلحين تابعين لجهاز الأمن القضائي، وآخرين تابعين ما يسمى جهاز دعم الاستقرار.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات اندلعت بسبب محاولة مسلحين تابعين لجهاز الأمن القضائي القبض على أحد حراسات المدعو “غـــنيوة” المتهم عند النائب العام بعدة قضايا منها القتل والسطو.

وتابعت المصادر أن مجموعة تقود سيارة نوع “تيوتا 27 بيضاء موديل 2016” تتبع “جهاز دعـــــم الاستقرار” الذي يشرف عليه “غنيوة” بالرماية على مقر “إدارة عمليـــــات الأمن القضائي” بطريق الطبي”.

وأفادت المصادر بأن عناصر الأمن القضائي اضطرت للرد على الرماية وتمكنت من إصابة المجموعة التي كانت داخل السيارة التي قامت بالرماية على المقر وملاحقتها الى جزيرة المدار ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع مجموعة الاستقرار التي كانت تؤمن الطريق للسيارة المذكورة لحمايتها.

ولفتت المصادر إلى أن هذه التطورات تأتي عقب القبض على أحد حراس غنيوة المدعو “الـــــكحلة” والمطلوب لدى النائب العام بجرائم قتل وسطو وكونه شاهدا على عدة جرائم قام بها غنيوة شخصياََ ومن تبعهُ.

وأكدت المصادر أن عشرات المسلحين من الطرفين انتشروا في المنطقة المذكورة.

وأكد شهود عيان مقتل محمد فتحي الطالب في كلية التقنية الطبية بأعيرة نارية أثناء مروره قرب الاشتباكات التي دارت في شارع المدار بمنطقة رأس حسن.