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فرار 20 مهاجراً من مخيم احتجاز في بني وليد

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

استطاع أكثر من 20 مهاجر غير شرعي مساء أمس الجمعة من الفرار من مخيم يحتجزهم فيه مهربون جنوبي مدينة بني وليد

وقامت جمعية السلام للأعمال الخيرية والإغاثة بتوفير وجبات الإفطار لهؤلاء المهاجرين وتوفير مكان آمن لتواجدهم بالتعاون مع مديرية الأمن ببني وليد ومنظمة البيت الآمن التي تأوي عددا من المهاجرين .

وأوضح عضو جمعية السلام للإغاثة ببني وليد هيثم بن لامة لـ«بوابة الوسط» إن هناك عدد من المهاجرين لا يزال البحث عنهم يتجاوز عددهم 30 مهاجرا من قبل الأهالي بالمدينة كانوا من بين الفارين.

وذكر بن لامة أن هؤلاء المهاجرين يحملون عدة جنسيات عربية وإفريقية منها المصرية والسودانية.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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