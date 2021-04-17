إدخال محطة تحويل أوباري على شبكة الكهرباء

أكدت الشركة العامة للكهرباء، الانتهاء من شحن محطة تحويل أوبارى «جهد 220 كيلو فولت» وإدخالها علي الشبكة العامة، لتكون بذلك إضافة للشبكة في المنطقة الجنوبية.

وأوضحت أن الانتهاء من عملية الشحن جرى أمس الجمعة، مشيرة إلى أن «تأتي ضمن خطط الشركة العامة للكهرباء للإستفادة من كامل الطاقة المنتجة من محطة أوباري، حيث سيتم ربط كل وحدات محطة اوباري الأربعة علي الشبكة والإستفادة من كامل الطاقة المنتجة بقدرة إجمالية تصل إلي 640 ميغاوات».

وأضافت أن «محطة التحويل الجديدة إضافة ممتازة للشركة العامة للكهرباء وللمنطقة الجنوبية بالكامل وخطوة متقدمة لاستكمال محطة اوباري بكامل مرفقاها».

ووجهت الشركة الشكر إلى كل من ساهم في إستكمال هذا المشروع وخاصة الإدارة العامة لمشروعات النقل والإدارة العامة للنقل ودائرة مشروعات النقل الجنوبية وإدارة المشروع والموقع، وشركتي «GE والكتروثروث».

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