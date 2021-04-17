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فرار عشرات المهاجرين من مخيم للمهربين جنوبي بني وليد

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تمكن عشرات المهاجرين غير الشرعيين من الفرار بعد احتجازهم في أحد المخيمات التابعة لمجموعة من المهربين جنوبي مدينة بني وليد.

وقال عضو جمعية السلام للإغاثة ببني وليد هيثم بن لامة، في تصريحات صحفية، أن هناك أكثر من 30 مهاجرا من الفارين لا يزال البحث عنهم جاريا من قبل الأهالي بالمدينة.

ووفرت جمعية السلام للأعمال الخيرية والإغاثة وجبات الإفطار لهؤلاء المهاجرين ومكانا آمنا لوجودهم، بالتعاون مع مديرية الأمن ببني وليد ومنظمة البيت الآمن التي تأوي عددا من المهاجرين.

وذكر بن لامة أن هؤلاء المهاجرين يحملون عدة جنسيات عربية وأفريقية منها المصرية والسودانية.

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بني وليد

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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