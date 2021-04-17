باشاغا: قرار مجلس الأمن هو تذكير باحترام وقف إطلاق النار

أكد وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا أن القرار الذي صوت عليه مجلس الأمن هو تذكير هام باحترام اتفاق وقف إطلاق النار مضيفا “يجب على جميع القوات الأجنبية والمرتزقة مغادرة ليبيا”.

وأضاف باشاغا في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” “أؤيد قرار مجلس الأمن …والذي يدعم اعتماد خارطة الطريق، والالتزام بالانتخابات التشريعية والرئاسية” مردفا “يحتاج الشعب الليبي إلى انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية”.

ولفت باشاغا إلى أن القرار “استجابة للأصوات المحلية المطالبة بإجراء الانتخابات والتي وصل صداها العالم” مضيفا “نحتاج لأن تبقى عيوننا مفتوحة وأصواتنا مرتفعة لكي نمارس حقوقنا في اختيار من يمثلنا عبر صناديق الاقتراع”.