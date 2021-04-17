طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 17 أبريل

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 17 ابريل 2021.

وبحسب الملخص العام للنشرة فإن الاجواء تشهد ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب المناطق الشرقية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة هذا اليوم بينما تنخفض الحرارة على الشمال الغربي وتكون مرتفعة نسبيا على جنوب ليبيا خاصة الجنوب الشرقي.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

• الطقس: غائم جزئيا إلى كليا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

• الرياح : شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20-25) مْ وتصل اليوم إلى (30) مْ على أبو نجيم وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: قليل الغيوم إلى غائم.

• الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للأتربة في صباح اليوم وتتحول تدريجيا بعد الظهر إلى شمالية غربية فشمالية معتدلة في أغلب الأوقات.

• درجات الحرارة القصوى: مرتفعة نسبيا اليوم حيث تتراوح ما بين (32 – 37) مْ وتصل في طبرق إلى (40) مْ وتكون أكثر ارتفاعا على جالو والجغبوب فتتراوح ما بين (41 – 45) مْ وتسجل انخفاض على معظم المناطق من بعد ظهر هذا اليوم.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس:قليل الغيوم إلى غائم جزئيا وتتكاثر السحب على الحمادة والجفرة.

• الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح اليوم مابين (37-41) مْ ولا تتجاوز (32) مْ على غدامس والحمادة وتسجل انخفاض تدريجي من يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: صافي إلى قليل الغيوم بينما يكون غائم جزئيا يوم الغد.

• الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

• درجات الحرارة القصوى:مرتفعة حيث تتراوح ما بين (40-45 )مْ .

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:37)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:33)

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