ليبيا

علي الانصاري -الرباط |

17 April, 2021

وفقا لبلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المغربية، أجرى ناصر بوريطة، مباحثات عبر تقنية الفيديو مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو

وأضاف البلاغ أن بوريطة ودي مايو، أشادا خلال هذه المباحثات، التي تندرج في إطار التواصل الدائم والاتصالات المنتظمة بين الوزيرين، بالعلاقات المتميزة بين البلدين، واتفقا على تطويرها أكثر، من خلال تفعيل الإعلان حول الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد، وذلك من خلال إقامة آليات الحوار والتعاون ذات الصلة.

كما شدد المسؤولان، على أهمية الأخذ بعين الاعتبار الأولويات الجديدة التي يفرضها سياق الوباء، من حيث تشجيع الاستثمار وتطوير سلاسل جديدة للقيمة وإلى أهمية تعزيز آليات ووسائل التبادل والتعاون بين مجتمعات الأعمال في البلدين، في أفق تنظيم منتدى اقتصادي.

وأشار المصدر ذاته، الى ان وزيرا خارجية المملكة وإيطاليا، شددا على نتائج التعاون المتميز في المجال الأمني، وعلى أهمية زيادة تعزيزه وتوسيعه بما يعود بالنفع على شركاء آخرين ومناطق أخرى، لا سيما في إفريقيا.

وأوضح البلاغ أن دي مايو، أكد التزام إيطاليا بمواكبة ودعم تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، كما جدد دعم بلاده للجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب كقطب إقليمي للاستقرار والتنمية والنمو في إفريقيا.

وشدد الوزيران، خلال هذا الاجتماع، على أهمية مواصلة التنسيق بينهما في القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ليبيا ومنطقة الساحل، وكذا داخل الهيئات الدولية.