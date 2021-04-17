«بعثة الاتحاد الأوروبي»: المراكز الصحية في ليبيا صارت بحالة أفضل في مواجهة كورونا

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، إن الصندوق الائتماني للاتّحاد الأوروبي من أجل أفريقيا في منطقة شمال إفريقيا، حريص على حصول الأشخاص على الرعاية الصحية ولا يزال في صلب عمله.

أضافت “بعثة الاتحاد الأوروبي” في بيان، اليوم السبت: “لقد صارت نتائج هذا الدعم وتأثيره واضحين في فترة كوفيد-19. لقد تمكنت السلطات المحلية في ليبيا من اتخاذ تدابير حماية، وإجراء حملات تطهير في الشوارع، وتوزيع معدات الوقاية الشخصية الأساسية، وتجهيز المراكز الصحية المحلية بشكل أفضل للتصدّي للفيروس”.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد دبيبة»، السبت الماضي، انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» من مقر فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسوق الجمعة، بتلقيه أول جرعة من اللقاح، رفقة عدد من الوزراء في الحكومة