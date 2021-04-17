«الأرصاد الليبية»: ارتفاع متوقع في درجات الحرارة على أغلب المناطق الشرقية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة على أغلب المناطق الشرقية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة هذا اليوم بينما تنخفض الحرارة على الشمال الغربي وتكون مرتفعة نسبيا على جنوب ليبيا خاصة الجنوب الشرقي.

وذكر في بيان، أن الطقس غائم جزئيا إلى كليا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق في رأس أجدير، سرت، سهل الجفارة وجبل نفوسة، وأن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20-25) مْ وتصل اليوم إلى (30) مْ على أبو نجيم وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد على الخليج، سهل بنغازي حتى امساعد، الواحات ومراده.

أضاف بيان مركز الأرصاد الجوية: “درجات الحرارة القصوى مرتفعة نسبيا اليوم حيث تتراوح ما بين (32 – 37) مْ وتصل في طبرق إلى (40) مْ وتكون أكثر ارتفاعا على جالو والجغبوب فتتراوح ما بين (41 – 45) مْ وتسجل انخفاض على معظم المناطق من بعد ظهر هذا اليوم، في الجفرة، سبها، غـات، غدامس والحمادة”.

بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى، اليوم مابين (37-41) مْ ولا تتجاوز (32) مْ على غدامس والحمادة وتسجل انخفاض تدريجي من يوم الغد.