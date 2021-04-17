(LPTIC) توقع اتفاقية مع مصلحة الآثار

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاقتصادية |

17 April, 2021

وقع رئيس الشركة الليبية القابضة للاتصالات وتكنلوجيا المعلومات LPTIC فيصل القرقاب اتفاقية مع رئيس مصلحة الاثار د. محمد فراج محمد.

وتنص الاتفاقية التي وقعت في مبنى السرايا الحمراء التاريخي بالعاصمة طرابلس على أن شركة LPTIC مصلحة الاثار في تنفيذ مشاريع ترميم الأنقاض الاثرية وصيانة مشاريع أخرى للحفاظ على التراث الثقافي الليبي.

كما نصت الاتفاقية على تطوير البنية التحتية التكنولوجية و رفع قدرة موظفي إدارة الاثار في تكنولوجيا المعلومات وتوفير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصال دعما للتحول الرقمي في المصلحة.