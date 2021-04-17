ليبيا الان

(LPTIC) توقع اتفاقية مع مصلحة الآثار

تم النشر منذُ دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاقتصادية |

17 April, 2021

وقع رئيس الشركة  الليبية القابضة للاتصالات وتكنلوجيا المعلومات LPTIC فيصل القرقاب  اتفاقية مع  رئيس مصلحة الاثار  د. محمد فراج محمد. 

وتنص الاتفاقية التي وقعت  في مبنى السرايا الحمراء التاريخي بالعاصمة طرابلس على أن  شركة LPTIC مصلحة الاثار في تنفيذ مشاريع ترميم الأنقاض الاثرية وصيانة مشاريع أخرى للحفاظ على التراث الثقافي الليبي.

كما نصت الاتفاقية على  تطوير البنية التحتية التكنولوجية  و رفع قدرة موظفي إدارة الاثار في تكنولوجيا المعلومات وتوفير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصال دعما للتحول الرقمي في المصلحة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك