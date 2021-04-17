إيرادات مؤسسة النفط في مارس: 1.9 مليار دولار للخام و 104 ملايين من الغاز

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إيراداتها من الغاز والمكثفات بلغت 104.3 ملايين دولار خلال شهر مارس الماضي، مشيرة إلى تسيير مبلغ 60.8 مليون دولار من إيرادات الغاز لتسوية شحنات المحروقات الموردة للسوق المحلية، ومعالجة العجز في التكرير المحلي.

وأوضحت بيانات صدرت عن المؤسسة أول من أمس، أن إيراداتها خلال مارس من المنتجات النفطية بلغت نحو 30.99 مليون دولار، في حين حصلت على عائد من البتروكيماويات بحوالي 5.8 مليون يورو، بالإضافة إلى 970 ألف دولار.

ووصل إيراد المؤسسة من النفط الخام إلى نحو مليار و915 مليون دولار، ليصبح إجمالي الإيرادات خلال الشهر نفسه مليارين و 52 مليون دولار.

5.8 مليار دولار إلى المصرف المركزي

وأشارت المؤسسة إلى تحويل خمسة مليارات و883 مليونا و719 ألفا و900 دولار إلى حساب الخزانة لدى المصرف المركزي.

ونبهت بأن المتبقي من حقوق الخزانة العامة ح

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إيراداتها من الغاز والمكثفات بلغت 104.3 ملايين دولار خلال شهر مارس الماضي، مشيرة إلى تسيير مبلغ 60.8 مليون دولار من إيرادات الغاز لتسوية شحنات المحروقات الموردة للسوق المحلية، ومعالجة العجز في التكرير المحلي.

وأوضحت بيانات صدرت عن المؤسسة أول من أمس، أن إيراداتها خلال مارس من المنتجات النفطية بلغت نحو 30.99 مليون دولار، في حين حصلت على عائد من البتروكيماويات بحوالي 5.8 مليون يورو، بالإضافة إلى 970 ألف دولار.

ووصل إيراد المؤسسة من النفط الخام إلى نحو مليار و915 مليون دولار، ليصبح إجمالي الإيرادات خلال الشهر نفسه مليارين و 52 مليون دولار.

5.8 مليار دولار إلى المصرف المركزي

وأشارت المؤسسة إلى تحويل خمسة مليارات و883 مليونا و719 ألفا و900 دولار إلى حساب الخزانة لدى المصرف المركزي.

ونبهت بأن المتبقي من حقوق الخزانة العامة حتى تاريخ (15 أبريل 2021) نحو مليار و74 مليونا و911 ألفا و840 دولارا، في حين تشكل ما قيمته 79 مليونا و246 ألفا و419 دولارا حقوق المؤسسة، والخاضع للتسويات مع الشركاء ملياران و334 مليونا و149 ألفا و253 دولارا.

وفي مارس الماضي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط انتهاء الترتيبات الوقتية لإيداع إيراداتها النفطية في حسابها لدى المصرف الليبي الخارجي، وذلك تماشيا مع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي نالت الثقة من مجلس النواب، معلنة انتهاء تلك الترتيبات المعمول بها منذ خلافها مع مصرف ليبيا المركزي.

تى تاريخ (15 أبريل 2021) نحو مليار و74 مليونا و911 ألفا و840 دولارا، في حين تشكل ما قيمته 79 مليونا و246 ألفا و419 دولارا حقوق المؤسسة، والخاضع للتسويات مع الشركاء ملياران و334 مليونا و149 ألفا و253 دولارا.

وفي مارس الماضي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط انتهاء الترتيبات الوقتية لإيداع إيراداتها النفطية في حسابها لدى المصرف الليبي الخارجي، وذلك تماشيا مع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي نالت الثقة من مجلس النواب، معلنة انتهاء تلك الترتيبات المعمول بها منذ خلافها مع مصرف ليبيا المركزي.

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