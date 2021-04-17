الرئاسي يشدد على ضرورة إحترام ودعم تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار وسحب القوات الأجنبية

ليبيا – رحب المجلس الرئاسي بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع والداعم للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بصفتهما السلطات المكلفة بقيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

المجلس شدد بحسب المكتب الاعلامي التابع له على ضرورة إحترام ودعم التنفيذ الكامل لإتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ويدعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وأي آلية يتولى الليبيون زمامها لرصد وقف إطلاق النار.

وحث المجلس الرئاسي السلطات التشريعية في البلاد على تهيئة كافة السُبل لدعم عمل حكومة الوحدة الوطنية لإجراء الانتخابات العامة في موعدها وإعتماد ميزانية موحدة والعمل على الوصول إلى إتفاق على المناصب السيادية على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن الملتقى السياسي.

كما طلب من الحكومة العمل على تحسين الأداء الإقتصادي ورفع المعاناة عن المواطن وتهيئة كافة السبل لإجراء الانتخابات في موعدها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية