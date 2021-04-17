اليونان: وزير الخارجية يلتقي «المنفي» اليوم السبت 

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية أن الوزير نيكوس ديندياس سيلتقي، اليوم السبت، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لمناقشة العلاقات الثنائية بين اليونان وليبيا.

وأكدت وزارة الخارجية اليونانية، في بيان لها، أن المحادثات بين الجانبين تدور على «تعزيز التعاون اليوناني الليبي والتطورات الإقليمية وآفاق الاستقرار في ليبيا»، حسبما ذكرت الوزارة.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأربعاء الماضي، أن “اليونان وليبيا اتفقتا على استئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية بينهما بشكل فوري”، وذلك بعد اجتماع ميتسوتاكيس مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، صباح اليوم الأربعاء، بحسب رويترز.

وفي بيان بعد الاجتماع، قال رئيس الوزراء اليوناني إنه “اتفق مع المنفي على الاستئناف الفوري للمحادثات بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية بين بلديهما”.

وأضاف ميتسوتاكيس أن “اليونان تهدف إلى إعادة العلاقات مع ليبيا”، التي توترت بسبب توقيع حكومة الوفاق الوطني اتفاق الحدود البحرية في 2019 مع تركيا، التي تتنازع مع بلاده على السيادة على مناطق بالبحر المتوسط”.

وكانت وزارة الخارجية اليونانية قد أعلنت، الشهر الماضي، أنها ستعيد فتح سفارتها في طرابلس وقنصليتها في بنغازي، بعد اختيار سلطة جديدة في ليبيا برعاية أممية”.

وتأثرت العلاقات اليونانية مع حكومة الوفاق الليبية السابقة برئاسة فائز السراج، بشكل كبير بسبب توقيع الأخير مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية مع تركيا، في نوفمبر من عام 2019، وهي الخطوة التي اعتبرتها أثينا غير مشروعة وغير قانونية. والتي على إثرها طردت أثينا سفير حكومة الوفاق، بحسب ما نقلت “رويترز”.