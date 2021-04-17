رفض طلب تأشيرة أكاديمي ليبي متفوق في استراليا

أكد الأكاديمي الليبي ليث عون أنه أكمل درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة سيدني وكان يأمل بقبول طلب تأشيرته ضمن فئة المواهب ولكن لم يحالفه الحظ رغم سجله الأكاديمي المتميز.

وقال عوين لموقع “أس بي أس عربي 24” إنه حصل على شهادة البكالوريوس من جامعة طرابلس وكان متفوقاً في تخصصه وهو هندسة الطيران وفي عام 2011 حصل على منحة من الحكومة الليبية لإكمال درجة الماجستير في المركز الاسترالي للروبوتات – من أهم المراكز البحثية في هذا المجال – تحت اشراف البروفسور صلاح سكرية وحصل على الماجستير في 2013 ثم عاد لليبيا وعمل محاضرا في كلية الهندسة بجامعة طرابلس لمدة عامين.

وأضاف عوين أنه في عام 2014، عرضت عليه الحكومة الليبية منحة جديدة لدراسة الدكتوراه كمكافئة على تفوقه والتحق مجددا بجامعة سيدني حيث عرض عليه الأساتذة تدريس بعض المواد كالطاقة المتجددة والتحليل الرقمي والاشراف على مختبرات علمية وتقدم بطلب تأشيرة دائمة للبقاء في أستراليا إلا أن طلبه قوبل بالرفض

وبين عوين أنه يرغب في التقدم بطلب تأشيرة تتناسب مع مهاراته وخبراته الأكاديمية ولذلك يرفض في الوقت الحالي التقدم بطلب تأشيرة لجوء إلا أنه يشعر بـ “خيبة أمل” بسبب رفض طلبه مضيفا “لدي زملاء لديهم إنجازات علمية أقل مني وحصلوا عليها وبنفس الوقت هناك من هم أفضل مني ولم يحصلوا على هذه التأشيرة. معايير قبول التأشيرة غير واضحة”.

ولفت عوين أنه نشر 4 أوراق علمية وشارك في مؤتمرات عدة وكان الأول على الدفعة في الماجستير وعلى قائمة الشرف أيضاً.