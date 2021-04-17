شركة الكهرباء: شحن محطة تحويل أوباري وإدخالها على الشبكة العامة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء شحن محطة تحويل أوباري جهد 220 ك.ف وإدخالها على الشبكة العامة.

وأوضحت الشركة في حسابها الرسمي، أن المحطة تأتي ضمن خططها للاستفادة من كامل الطاقة المنتجة من محطة أوباري.

وقالت “العامة للكهرباء” إنه سيجري ربط كل وحدات محطة أوباري الأربع على الشبكة والاستفادة من كامل الطاقة المنتجة بقدرة إجمالية تصل إلى 640 ميجاوات.

وأشادت الشركة بهذا الصدد بدور الإدارة العامة لمشروعات النقل والإدارة العامة للنقل و دائرة مشروعات النقل الجنوبية وإدارة المشروع والموقع وشركة GE وشركة إلكتروثروث.