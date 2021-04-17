مدير مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا: تركيا لن توقف تدخلاتها في ليبيا

ليبيا – قال مدير مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا، مصطفى عبدي، إنه لا يظن أن تركيا جادة في موضوع إعادة المرتزقة وأن بدا أنها توحي بعودتهم فهي أساسًا تنكرت لتجنيدهم وإرسالهم إلى ليبيا أو أذربيجان.

عبدي أضاف في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أن المرتزقة أصبحوا يتمردون على قادتهم ويصورون فيديوهات وخاصة المتعلقة بفضح قادة المرتزقة وسرقتهم لرواتب العناصر أو فيديوهات لزوجات المرتزقة الذين تم الاعتداء عليهم من قبل قادة الفصائل كما فعل محمد الجاسم أبو عمشة وآخرين.

وتابع أن “تركيا لن توقف تدخلاتها في ليبيا، فما زال هنالك الآلاف منهم في البلاد وتدفع الحكومة الليبية رواتبهم بمجوب اتفاقيات سابقة وقعتها تركيا مع السراج”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية