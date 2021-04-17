تكتل إحياء ليبيا يرحب بقراري مجلس الأمن ويؤكد خوض الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر

ليبيا – أصدر تكتل إحياء ليبيا بيان بشأن إصدار قرارين ملزمين من مجلس الأمن داعمين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، وبشأن ترشّح رئيس وأعضاء تكتّل (إحياء ليبيا) فيها.

وجاء في نص البيان “إلحاقاً بمذكّرتنا المرسلة إلى الأمم المتّحدة وعدّة عواصم بتاريخ 14 نوفمبر 2020، وما سبقها من مراسلات، نشكر مجلس الأمن الدولي على الاستجابة لما جاء فيها، وهي عينها مطالب الشعب الليبي (بحسب استطلاعات الرأي العديدة) بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة وبرلمانية في موعدها في 24 ديسمبر 2021″.

وأكد التكتل دعمه لجميع بنود القرارين الأمميّين الملزمين المذكورين (قرار 2570 و قرار 2571 لسنة 2021).

كما يؤكّد تكتّل (إحياء ليبيا) على ما جاء في مذكرته المذكورة أعلاه:” سيُطلق تكتّل (إحياء ليبيا) حملاته للانتخابات الرئاسيّة بمرشّحه الرئاسيّ (أ.د. عارف علي النايض)، وكذلك للانتخابات البرلمانيّة، بمرشّحات ومرشّحين من شابّات وشباب ليبيا، الذين يشتركون في رؤيتنا الجامعة لليبيا (رؤية إحياء ليبيا) وسنُباشر في فتح فروع التّكتّل في أرجاء البلاد في أقرب وقت، لإقامة الدّورات التّدريبيّة والمناشط الشّبابيّة وذلك بعد عيد الفطر المبارك”.

وأعرب التكتل عن تمنياته بأن يحفظ الله ليبيا دولة حرّة أبيّة ذات سيادة، موحّدة، ومستقلّة، ومزدهرة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية