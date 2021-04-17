«المنفي» يستقبل وزير الخارجية اليوناني بمقر السفارة الليبية في أثينا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس بالسفارة الليبية في أثينا بناءً على طلبه، وذلك في إطار زيارته التي يقوم بها «المنفي» إلى اليونان،حيث أكد وزير الخارجية دعم جمهورية اليونان.

وحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فقد أكد وزير الخارجية اليوناني دعم جمهورية اليونان التام لليبيا، واستعدادها لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقدم وزير الخارجية اليوناني الشكر لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على استقباله في السفارة الليبية في العاصمة أثينا.

وثمّن رئيس المجلس الرئاسي دعم اليونان للعملية السياسية في ليبيا، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات، ومشيداً بنجاح المباحثات التي أجراها خلال الأيام السابقة مع المسؤولين بالجمهورية اليونانية.