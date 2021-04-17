نصية يدعو للتجهيز للانتخابات للخروج من حالة الفوضى

دعا عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إلى العمل على التجهيز للانتخابات للخروج بالبلاد من الفوضى.

وقال نصية في تغردة له بموقع “تويتر” “بعد صدور القرار 2570 من مجلس الامن، الذي يؤكد على الالتزام بخارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر ، وبعد ارتفاع أصوات الليبيين المطالبه بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة، يجب الان بدء العمل على التجهيز لهذه الانتخابات للخروج من الفوضى”.

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وصوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الجمعة، على قرار يدعو إلى مراقبين لوقف اتفاق إطلاق النار في ليبيا، ويرحب بالتحولات السياسية وانتخاب سلطة تنفيذية جديدة.

ويدعو القرار إلى “إنشاء وحدة مراقبة لوقف إطلاق النار تشمل 60 مراقبا في أقصى حد وتكون جزءا من بعثة الدعم الأممية في ليبيا”، تكون “منفصلة عن آلية لمراقبة الاتفاق ينكب طرفا النزاع على تشكيلها في مدينة سرت“.

ويطالب القرار الأممي “جميع الأطراف الليبية بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه بتاريخ 23 أكتوبر 2020 وبدعوة كل الدول الأعضاء إلى احترامه، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا”.