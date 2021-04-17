اليونان تعلن عن إقامة وليمة إفطار لـ«المنقوش» مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي

أعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس عن إقامة بلاده وليمة إفطار لوزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع وزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية اليوناني، خلال استقبال رئيس المجلس الرئاسي له في السفارة الليبية بأثينا أن اليونان ستقوم بتنظيم وليمة إفطار لوزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية مع وزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبي.

واستقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس بالسفارة الليبية في أثينا بناءً على طلبه، وذلك في إطار زيارته التي يقوم بها «المنفي» إلى اليونان،حيث أكد وزير الخارجية دعم جمهورية اليونان.

وحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فقد أكد وزير الخارجية اليوناني دعم جمهورية اليونان التام لليبيا، واستعدادها لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقدم وزير الخارجية اليوناني الشكر لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على استقباله في السفارة الليبية في العاصمة أثينا.

وثمّن رئيس المجلس الرئاسي دعم اليونان للعملية السياسية في ليبيا، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات، ومشيداً بنجاح المباحثات التي أجراها خلال الأيام السابقة مع المسؤولين بالجمهورية اليونانية.