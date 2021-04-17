«الأرصاد» يحذر من الرياح على ساحل راس لانوف والجبل الأخضر وبنغازي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية ظهر اليوم السبت على ساحل راس لانوف، وجنوبية إلى جنوبية غربية على ساحل الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي. كما حذر من رياح شمالية إلى شمالية شرقية ظهر غد الأحد على ساحل بنغازي، تتراوح سرعتها ما بين 25 و35 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

– السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة غدا على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت .

– الرياح شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 5 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.25 و1.75 مترا.

– البحر قليل الاضطراب.

– درجة حرارة سطح البحر بني 16 و18 درجة، والرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

– السماء مغطاة جزئياً بالسحب تتكاثر أحياناً مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة يوم الغد على ساحل الجبل الأخضر.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية، بينما يكون جنوبية إلى جنوبية غربية نهار اليوم على الساحل الممتد من بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي، وتبلغ سرعة الرياح بين 5 و20 عقدة، وتتراوح ما بين 25 و30 عقدة اليوم على راس لانوف والساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي وظهر الغد على ساحل بنغازي.

– ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.75 و1.75 متر .

– البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

– درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة.- الرؤيـة جيدة إلى متوسطة بسبب انتشار الاتربة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا