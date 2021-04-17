جهاز الردع يعلن تحرير رهينة في طرابلس

أعلن جهاز الردع تحرير رهينة في طرابلس في عملية أمنية خاطفة.

وقال الرع في منشور على صفحته في الفيسبوك “بعد خطف أحد المواطنين وطلب فدية أكثر من نصف مليون دولار (650,000$) وتهديدات طالت أهله ومطالبتهم بسرعة دفع الفدية مقابل حريته جهاز الردع يضبط العصابة ويقوم بتحرير المخطوف فجر الجمعة”.

وأضاف المنشور “بعد استلام البلاغ والتواصل مع اهل الضحية باشر عناصر التحري بالجهاز بجمع المعلومات وتتبع خيوط الجريمة والتحقق من مكان وجود المتهمين ومداهمتهم داخل استراحة في منطقة جنزور غرب العاصمة بالتعاون مع الجهات الأمنية بجنزور وضبط جزء من العصابة واستجوابهم عن مكان احتجاز المخطوف وتحريره بعدما تم اقتياده الى احدى الاستراحات بمنطقة عين زارة”.

وأكد الردع أن ضمن الجرائم التي قامت بها هذه العصابة هي خطف المواطن بشير البزيزي واستلام فدية بقيمة 300.000 دولار، ولازالت التحقيقات جارية معهم لاستكمالها للقبض على البقية واحالتهم لجهات الاختصاص.