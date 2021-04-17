إحياء ليبيا يؤكد دعمه قرارات مجلس الأمن الملزمة بالانتخابات

رحب تكتل إحياء ليبيا بقرار مجلس الأمن الذي استجاب فيه لما جاء في رسالة سابقة للتكتل، دعا من خلالها إلى إجراء انتخابات رئاسية مباشرة وبرلمانية في الرابع والعشرين من ديسمبر، مؤكدا دعمه للقرارين الأمميين الملزمين بإجراء الانتخابات.

كما أكد التكتل في بيان له أنه سيطلق حملاته للانتخابات الرئاسية بمرشحه الرئاسي عارف النايض، وللانتخابات البرلمانية بمرشحات ومرشحين من الشباب، مشيرا إلى أنه سيفتتح فروعا في أرجاء البلاد لإقامة الدورات التدريبية والمناشط الشبابية بعد عيد الفطر المبارك.

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