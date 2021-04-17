الرئاسي الليبي يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا

طرابلس 17 أبريل 2021 (وال) -رحب المجلس الرئاسي، أمس الجمعة، بقرار مجلس الأمن الدولي الداعم للسلطات الجديدة في ليبيا.

وقال المجلس في بيان له، إنه يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع، والداعم للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، بصفتهما الجهات المكلفة بقيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات في ديسمبر القادم.

وشدد على ضرورة احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وأي آلية يتولى الليبيون زمامها لرصد وقف إطلاق النار.

وحث المجلس الرئاسي، السلطات التشريعية في البلاد على تهيئة كافة السبل لدعم عمل حكومة الوحدة الوطنية لإجراء الانتخابات العامة في موعدها، واعتماد ميزانية موحدة، والعمل على الوصول إلى اتفاق على المناصب السيادية على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن الملتقى السياسي.

وأقر مجلس الأمن الدولي في جلسة يوم أمس قرارا بشأن ليبيا يدعم السلطة الجديدة، ويؤكد على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر القادم.

ووافق مجلس الأمن على مقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإرسال بعثة مدنية مكونة من ( 60 ) شخصا سيتم نشرهم في مدينة سرت لمراقبة إتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا”.(وال طرابلس) س خ.

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