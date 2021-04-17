لا ستامبا: المنقوش ستبحث سبل فتح المجال الجوي بين ليبيا وإيطاليا خلال زيارتها المرتقبة إلى روما

ليبيا – طالب السفير الليبي في روما عمر الترهوني بسرعة فتح المجال الجوي الليبي الإيطالي في أقرب وقت ممكن، وذلك نظراً لأهمية وجود اتصالات مباشرة بين البلدين.

الترهوني طالب وفقاً لصحيفة “لا ستامبا” الإيطالية بحسب ما نقلته وكالة “نوفا” بالإسراع في إعادة فتح المجال الجوي الليبي الإيطالي ورفع الحظر المفروض على طيران ليبيا.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة الحاسمة سيتم بحثها خلال الزيارة التي من المقرر أن تقوم بها وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في 22 أبريل المقبل، بالإضافة إلى الاتفاق على الاجتماع القادم للجنة الاقتصادية الإيطالية الليبية المشتركة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية