بعثة الاتحاد الأوروبي: تحسن أوضاع المراكز الصحية الليبية لمواجهة كورونا

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا أنه بفضل الصندوق الائتماني الأوروبي تمكنت السلطات الليبية من اتخاذ تدابير حماية وإجراء حملات تطهير في الشوارع، وتوزيع معدات الوقاية الشخصية الأساسية، وتجهيز المراكز الصحية المحلية بشكل أفضل للتصدّي لفيروس كورونا.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” “لقد كان الحرص على حصول الأشخاص على الرعاية الصحية ولا يزال في صلب عمل الصندوق الائتماني للاتّحاد الأوروبي من أجل أفريقيا في منطقة شمال إفريقيا” مضيفا “لقد صارت نتائج هذا الدعم وتأثيره واضحين في فترة كوفيد-19” حيث “تمكنت السلطات المحلية في ليبيا من اتخاذ تدابير حماية، وإجراء حملات تطهير في الشوارع ، وتوزيع معدات الوقاية الشخصية الأساسية، وتجهيز المراكز الصحية المحلية بشكل أفضل للتصدّي للفيروس”.