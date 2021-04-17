«العرفي»: مجلس النواب يبدأ فرز أسماء المتقدمين لـ«المناصب السيادية» الإثنين

قال عضو اللجنة المكلفة باستلام ملفات الراغبين في شغل المناصب السيادية عبد المنعم العرفي، إن اللجنة ستبدأ مساء الاثنين في فرز ملفات المتقدمين لشغل المناصب السيادية.

وأوضح العضو بمجلس النواب في تصريحات أدلى بها لـ”قناة ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – أن الأعضاء والملفات المستلمة سيصلون طبرق صباح الاثنين.

وتابع العرفي أنه لا يتوقع التصويت على المناصب السيادية في جلسة النواب الاثنين المقبل، موضحا أن الجلسه ليست لإقرار الميزانية بل لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.

وذكر العرفي أن الإعلان عن أسماء شاغلي المناصب سيجري الخميس على أقصي تقدير، مشيرا إلى أن أسماء شاغلي المناصب السيادية ستكون جاهزة قبل اعتماد الميزانية، وفق قوله.

وطالب مجلس الأمن الجمعة في قرار له مجلس النواب بضرورة اتخاذ الإجراءات المبينة في خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي لتيسير إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على حد تعبيره.