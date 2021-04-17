سفير ليبيا بإيطاليا: نطالب بفتح المجال الجوى بين البلدين في أقرب وقت

طالب السفير الليبى فى روما عمر الترهونى، بسرعة فتح المجال الجوي الليبي الإيطالي في أقرب وقت ممكن؛ نظراً لأهمية وجود اتصالات مباشرة بين البلدين.

ودعا «الترهوني» وفقا لبيان، اليوم السبت، إلى الإسراع في إعادة فتح المجال الجوي الليبي الإيطالي ورفع الحظر المفروض على طيران ليبيا.

وكان وفد من شركة “إيناف” الإيطالية، برئاسة الرئيس التنفيذي باولو سيميونى، التقى خلال – الأيام الماضية في العاصمة الليبية طرابلس – وزير النقل الليبي محمد سالم الشهوبي، ورئيس هيئة الطيران المدني الليبية مصطفى بن عمار، من أجل التخطيط لإعادة إطلاق الطيران المدني لليبيا، وتشجيع إعادة الروابط المباشرة مع إيطاليا وأوروبا.