مكافحة الأمراض: تجهيز 430 مرفق صحي بمستلزمات التطعيم ضد كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تجهيز 430 مرفق صحي في ليبيا بكافة المستلزمات الصحية والإعلامية الخاصة بحملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم السبت انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا داخل بلدية طرابلس والمراكز الصحية الأخرى بالبلديات بعد تجهيز 430 مرفق صحي في كل ربوع البلاد بكافة المستلزمات الصحية والاعلامية الخاصة بالحملة.

وأشار المركز إلى إقامة احتفال بالمركز الصحي وسعاية بديري ببلدية طرابلس بحضور مدير عام المركز بدر الدين النجار وعميد وأعضاء المجلس البلدي طرابلس المركز الذين تجولوا في المركز الصحي للأطلاع على آلية سير حملة التطعيم للمواطنين والاطمئنان على سير العمل لنجاح الحملة..