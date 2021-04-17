المنفي ووزير الخارجية اليوناني يبحثان ملفات التعاون المشترك

أخبار ليبيا 24

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، بمقر السفارة الليبية في أثينا، وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس.

وبحسب المكتب الإعلامي للرئاسي ثمّن المنفي دعم اليونان للعملية السياسية في ليبيا، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات، مشيداً بنجاح المباحثات التي أجراها خلال الأيام السابقة مع المسؤولين بالجمهورية اليونانية.

من جانبه أكد وزير الخارجية دعم جمهورية اليونان التام لليبيا، واستعدادها لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح دندياس، في تغريدة له عبر تويتر، أن اللقاء ركّز على العلاقات الثنائية ، وتعزيز التعاون الثنائي بين اليونان وليبيا، في عدة ملفات منها إعادة الإعمار وملفات أخرى تدعم الاستقرار في ليبيا.