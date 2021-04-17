نصية يدعو للتجهيز للانتخابات رئاسية وبرلمانية

أخبار ليبيا 24

دعا عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إلى العمل على التجهيز للانتخابات للخروج بالبلاد من الفوضى، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير يؤكد على ضرورة الالتزام بخارطة الطريق.

وقال نصية في تغريدة له عبر تويتر، “بعد صدور القرار 2570 من مجلس الامن، الذي يؤكد على الالتزام بخارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر، وبعد ارتفاع أصوات الليبيين المطالبة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة، يجب الآن بدء العمل على التجهيز لهذه الانتخابات للخروج من الفوضى”.

وكان قد طالب مجلس الامن الجمعة انسحاب جميع المرتزقة المسلحين من ليبيا مشددًا على جميع الدول الأعضاء بعدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي لتفاقم النزاع.

وأكد مجلس الأمن في القرار الذي تبناه اليوم بالإجماع على دعم لجنة 5+5 العسكرية ويطالب بعثة الأمم المتحدة بدعمها حتى تنفيذ كامل اتفاق وقف إطلاق النار.

ودعا مجلس الأمن السلطات والمؤسسات ذات الصلة في ليبيا بينها البرلمان إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة الطريق لتيسير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر.