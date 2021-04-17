بوقعيقيص: خارطة الطريق دخلت التاريخ بقرار مجلس الأمن

أخبار ليبيا 24

اعتبرت عضو لجنة الحوار السياسي الليبي، آمال بوقعيقيص، أن خارطة الطريق دخلت التاريخ بقرار مجلس الأمن الذي يضع اللبنة الأولى في مسار ليبيا الدولة.

وفي بيان مقتضب عبر صفحتها بـ فيسبوك قالت عضو لجنة الحوار، “بين الأمل والمستحيل خمسة وسبعون ليبيا كتبوا وثيقة قال البعض عنها مهلهلة وسيئة الصياغة خارطة الطريق دخلت اليوم تاريخ ليبيا”.

وتابعت عضو لجنة الحوار، “سنطوي صفحة ملوثة ونفتح جديدة الحمدلله وسبحانه إنه الحق تعالى و تحية للكاظمين الغيظ”.

وكان قد طالب مجلس الامن الجمعة انسحاب جميع المرتزقة المسلحين من ليبيا مشددًا على جميع الدول الأعضاء بعدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي لتفاقم النزاع.

وأكد مجلس الأمن في القرار الذي تبناه اليوم بالإجماع على دعم لجنة 5+5 العسكرية ويطالب بعثة الأمم المتحدة بدعمها حتى تنفيذ كامل اتفاق وقف إطلاق النار.

ودعا مجلس الأمن السلطات والمؤسسات ذات الصلة في ليبيا بينها البرلمان إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة الطريق لتيسير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر.